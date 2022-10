Los Angeles : «Mord ist ihr Hobby»-Schauspielerin Angela Lansbury ist gestorben

Die britische Schauspielerin Angela Lansbury, bekannt unter anderem aus der Serie «Mord ist ihr Hobby», ist gestorben. Das gab ihre Familie am Dienstag bekannt. Am kommenden Sonntag wäre Lansbury 97 Jahre alt geworden.

Viele kennen und lieben die britisch-amerikanische Schauspielerin unter dem Namen Jessica Fletcher: Mit ihrer Hauptrolle in der TV-Serie «Mord ist ihr Hobby» (im Original «Murder, She Wrote») verschaffte sich Lansbury wohl die meisten Fans. Mit zwölf Jahren Laufzeit war es eine der erfolgreichsten Detektiv-Serien des US-Fernsehens.

Angela Lansbury ist am 11. Oktober 2022, nur fünf Tage vor ihrem 97. Geburtstag, gestorben, wie ihre Familie in einem Statement mitteilte. Ihre Mutter sei zu Hause «friedlich» im Schlaf gestorben, schrieben ihre drei Kinder.

Auch in Hollywood und am Broadway feierte Angela Lansbury Erfolge.

Über Jahre begeisterte sie ein Fernsehpublikum in den USA und in Europa.

Die britisch-amerikanische Schauspielerin Angela Lansbury ist tot. Der Star der TV-Serie «Mord ist ihr Hobby» starb am Dienstag im Alter von 96 Jahren in Los Angeles, wie die Familie in einem Statement, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, mitteilte. Ihre Mutter sei zu Hause «friedlich» in ihrem Schlaf gestorben, nur fünf Tage vor ihrem 97. Geburtstag, schrieben die drei Kinder der Schauspielerin in der Mitteilung.