Für Einbrecher gehalten : Mordanklage gegen Männer, die schwarzen Jogger jagten und töteten

Ahmaud Arbery (25) wurde im Mai 2020 beim Joggen getötet, weil weisse Männer ihn für einen Einbrecher gehalten hatten: Sie verfolgten ihn in einem Pickup und schossen den unbewaffneten Mann nieder. Nun wurden die Täter des Mordes angeklagt.

Wenige Wochen vor dem Tod des Afroamerikaners George Floyd im Mai 2020 sorgte ein anderer Fall von tödlicher Gewalt gegen einen Schwarzen für Empörung: Im US-Südstaat Georgia jagten und erschossen weisse Männer den Jogger Ahmaud Arbery am helllichten Tag. Arbery wurde – wie Floyd – zu einer Symbolfigur der Anti-Rassismus-Bewegung Black Lives Matter. Am Montag beginnt in der Stadt Brunswick der Prozess gegen die drei Angeklagten.