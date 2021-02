«Hass im Netz ist kein Dummer-Jungen-Streich»

In einem emotionalen Video, produziert von Sports360 und Signature Studios, lesen Stars wie Toni Kroos, Dayot Upamecano, Niklas Süle oder Nati-Stürmer Josip Drmic nun solche Nachrichten vor. Der deutsche Toni Kroos äusserte sich folgendermassen zum Video: «Cybermobbing ist ein Problem, das unsere gesamte Gesellschaft betrifft. Was sich einige Menschen hinter anonymen Profilen erlauben, ist weit unter der Gürtellinie, manchmal sogar im strafrechtlichen Bereich.» Besonders widerlich attackiert wurde Ron-Robert Zieler, Torhüter von Hannover 96. Ein User schrieb ihm: «Mach den Enke und wirf dich vorn Zug.» Zur Erinnerung: Robert Enke war früherer Torhüter bei den Hannoveranern und in der deutschen Nationalmannschaft. 2009 beging er im Alter von 32 Jahren Suizid, nachdem er mehrfach wegen Depressionen in Behandlung war