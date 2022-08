Deutschland: Mordfall Ayleen (14) – wer hat den Ford von Jan P. in der Nähe des Tatorts gesehen?

Die Staatsanwaltschaft Giessen und die Polizei Mittelhessen suchen nach Personen, die den Ford Ka auf einem Autobahnparkplatz an der A5 oder in der Nähe des Teufelsees gesehen haben.

Etwa 30 Beamte der Staatsanwaltschaft Giessen und der Polizei Mittelhessen haben sich zur Sonderkommission «Lacus» (lateinisch für See) zusammengeschlossen, um im Fall zu ermitteln. Die Fahnder suchen nun nach Zeugen, die das Auto von Jan P. – einen silbernen Ford Ka – in der Nähe des Tatorts gesehen haben könnten.

Verdächtigter war polizeibekannt

Am 21. Juli 2022 soll der mutmassliche Täter also mit seinem Ford unterwegs gewesen sein. Wer das Auto am Tattag auf einem Autobahnparkplatz an der A5 oder in der Nähe des Teufelsees gesehen hat, soll sich unverzüglich bei der Polizei melden. Wem das Auto oder sonst etwas Auffälliges zwischen dem 21. Juli und 29. Juli aufgefallen ist, soll ebenfalls Kontakt aufnehmen.