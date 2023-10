Mordfall in Delhi: Lockte Täter Schweizerin mit Astrologie in die Falle?

1 / 4 Am 20. Oktober fanden Passanten in Delhi eine Frauenleiche am Strassenrand. Screenshot/Google Maps Kurz nach dem Fund verhaftete die Polizei einen tatverdächtigen Inder. IMAGO/Hindustan Times Schnell war klar, dass es sich bei der Ermordeten um eine etwa 30-jährige Schweizerin handelt. Ihre Arme und Beine waren mit Metallketten gefesselt. (Symbolbild) IMAGO/Rolf Kremming

Darum gehts Vor einer Woche wurde eine Schweizerin in der indischen Hauptstadt Delhi brutal ermordet.

Der Tatverdächtige ist weiterhin in U-Haft.

Medienberichten zufolge nutzte er Astrologie und wertvolle Edelsteine, um mit Frauen im Ausland Kontakte zu knüpfen.

Neue Erkenntnisse im Fall der getöteten Schweizerin in Delhi: Medienberichten zufolge nutzte der mutmassliche Täter Astrologie und versprach wertvolle Edelsteine, um mit ausländischen Frauen Freundschaften zu schliessen. Wie indische Medien berichten, geht die Polizei in Delhi davon aus, dass der 33-jährige Gurpreet Singh diese Taktik auch einsetzte, um sich mit der im Kanton Zürich wohnhaften Frau anzufreunden und sie zu überreden, nach Indien zu reisen. Dieses Wissen habe Gurpreet Singh von seinem Vater erworben, der in West-Delhi an einem Edelstein- und Astrologiegeschäft beteiligt sein soll und sich derzeit in Paris aufhält. Gurpreet Singh habe den Ermittlern mitgeteilt, dass er neben der getöteten Schweizerin auch mit mehreren anderen ausländischen Frauen in Kontakt gestanden habe.

Familienangehörige wussten nichts von Singh und Indienreise

Laut indischen Medien lernte Gurpreet Singh sein späteres Opfer 2021 während eines Besuchs in der Schweiz in einem Livechat kennen. Mehrmals sei er danach in die Schweiz gereist. Nachdem sie einen Heiratsantrag von ihm abgelehnt hatte, soll er die brutale Tat geplant haben. Am 11. Oktober reiste sie nach Delhi, um den Mann zu besuchen. Dort erwürgte Singh sie kaltblütig. Passanten fanden die halb in einen Plastiksack eingehüllte Leiche am 20. Oktober an einem Strassenrand in der Millionenstadt.

Den neuesten Medienberichten zufolge wusste die Familie der Getöteten nichts von Gurpreet Singh. Auch darüber, dass die Frau nach Indien reiste, sei die Familie laut Polizeiangaben nicht informiert gewesen.

Polizei untersucht das Handy der Getöteten

Der 33-Jährige befindet sich in U-Haft und wird von der Polizei in Delhi befragt. Im Zuge seines Verhörs änderte er Teile seiner Aussage wiederholt, allgemein sei er laut der indischen Polizei nicht sehr kooperativ. Seine Chats mit der Schweizerin habe Singh absichtlich gelöscht.

Die Polizei teilte laut indischen Medien mit, dass sie auch das Telefon der getöteten Schweizerin sichergestellt hat, jedoch Schwierigkeiten hatte, es zu entsperren. Nun soll die Polizei die Hilfe von Cyber-Experten in Anspruch nehmen.

Da die Familie der Getöteten im Moment nicht nach Indien reisen könne, stehe die genaue Identifikation und Obduktion der Leiche noch aus. Nun beabsichtige die Polizei, DNA- und biometrische Verfahren für die Identifikation einzusetzen. Die Polizei geht davon aus, dass ein Rollkoffer, den sie im Hotel des Opfers sicherstellte, Gegenstände mit ihrer DNA enthält, schreibt «The Times of India».

Das EDA bestätigte am Sonntagabend den Tod einer Schweizer Bürgerin in Indien. Die Schweizer Botschaft in Delhi stehe in Kontakt mit den zuständigen lokalen Behörden.