Mordprozess: Mann auf Parkplatz erschossen – «geplante und perfide Exekution» 

Der Beschuldigte verbrauchte in der Folge fast den ganzen Betrag für Reisen, Bordellbesuche, Geld für Bekannte und für persönliche Bedürfnisse. Er vertröstete P. immer wieder und dieser überwies ihm Ende Juni noch einmal 200’000 Franken. Doch statt die ganze Summe zurückzuzahlen, hat laut Anklage der Beschuldigte am frühen Morgen des 5. August 2019 den Italiener auf einem Parkplatz in Zürich-Schwamendingen in dessen Auto mit zwei Kugeln aus nächster Nähe erschossen.

Für Staatsanwältin war es «Eliminationsmord»

Am Prozess vor dem Bezirksgericht Zürich stritt der Beschuldigte die Tat vehement ab: «Ich mag zwar ein Arsch sein, aber ich habe ihn nicht getötet.» Aussagen zur Tat machte der in Oberengstringen wohnhafte Taxifahrer «aus Angst» nicht. Er hatte in der Tatnacht die Polizei alarmiert und gesagt, dass der Italiener von einer italienischen Tätergruppe umgebracht worden sei. Es habe sich beim Treffen auf dem Parkplatz beim Freibad Auhof um ein Falschgeldgeschäft in Millionenhöhe gehandelt. Mehr wollte er aus Angst für seine Familie nicht sagen. Er befindet sich seit der Tat in Haft.