Tödliche Angriffe : Mordserie an Obdachlosen – Polizei nimmt Verdächtigen fest

In New York und Washington D.C. erschoss ein Mann in den letzten zwei Wochen Obdachlose. Nun konnte die Polizei einen Verdächtigen fassen.

1 / 2 Die Polizei in New York und Washington D.C. veröffentlichte Fahndungsfotos und bat die Öffentlichkeit um Hilfe. Twitter DC Police Department Am Dienstagmorgen gab die Polizei in Washington D.C. auf Twitter bekannt, sie habe den Verdächtigen verhaftet. Twitter DC Police Department

Darum gehts Ein Mann in den USA griff im März mehrere Obdachlose an und verletzte zwei von ihnen tödlich.

Die Polizei rief die Öffentlichkeit zur Hilfe auf und veröffentlichte Fotos des Verdächtigen.

Die Polizeistellen setzten sogar ein Preisgeld auf den Verdächtigen aus.

Am Dienstag wurde der mutmassliche Täter festgenommen und wird im Laufe des Tages verhört.

Nach einer Serie tödlicher Angriffen auf Obdachlose in der US-Hauptstadt Washington und in New York hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Am Dienstagmorgen nach Ortszeit wird er von der Polizei in Washington verhört. Der mutmassliche Einzeltäter soll seit Anfang März auf fünf obdachlose Männer geschossen und zwei davon tödlich verletzt haben. Bei den jüngsten Vorfällen am frühen Samstagmorgen in Manhattan schoss der Täter kurz hintereinander auf zwei auf der Strasse schlafende Männer. Einer der beiden überlebte, doch der andere verstarb an seinen Verletzungen.

Aufrufe an die Öffentlichkeit

Die beiden Polizeistellen in Washington und New York arbeiteten bei der Fahndung zusammen und setzten sogar ein Preisgeld auf den Verdächtigen aus. 55’000 Dollar versprach das DC Police Department auf Twitter bei einem erfolgreichen Tipp. Dazu veröffentlichten die Polizeistellen Fotos aus Überwachungskameras und forderten die Bevölkerung auf, sich mit Hinweisen an die Behörden zu wenden.



Auch die Bürgermeisterin von Washington D.C., Muriel Bowser, und der Bürgermeister von New York City, Eric Adams, hatten die Öffentlichkeit um Hilfe bei der Suche nach dem Täter gebeten. In einer gemeinsamen Pressekonferenz forderten die beiden alle Wohnungslosen auf, die städtischen Unterkünfte aufzusuchen. In Washington wurden zudem Flugblätter verteilt, in denen Obdachlose zur Vorsicht aufgerufen wurden.

Die erste bekannte Tat ereignete sich am 3. März in Washington, wo ein Mann angeschossen wurde. Ein zweiter erlitt am 8. März eine Schusswunde. Am folgenden Tag entdeckte die Polizei einen toten Mann in einem brennenden Zelt. Die Autopsie ergab, dass er mehrere Schuss- und Stichwunden erlitten hatte. Danach reiste der Täter nach Erkenntnissen der Polizei nach New York weiter.

Eine der Mordtaten wurde dabei sogar aufgenommen. So filmte eine Überwachungskamera im New Yorker Stadtteil Soho, wie der Mann einen schlafenden Obdachlosen mit dem Fuss trat, sich umschaute und ihn dann mit einem Schuss in den Kopf tötete.

Glücklicher Zufall in der Fahndung

Durch einen Zufall konnte die Polizei einen Zusammenhang zwischen den tödlichen Angriffen in New York und Washington D.C. herstellen: So stiess ein Ermittler der Mordkommission in Washington, der früher in New York gewohnt hatte, in den sozialen Medien auf Fahndungsfotos der New Yorker Polizei. Ihm fiel auf, dass der Gesuchte dem Mann ähnelte, den auch seine eigene Polizeistelle verdächtigte. Ohne den Hinweis des Ermittlers hätte es vielleicht Monate gedauert, bis die Polizei in den beiden Städten die Verbindung hergestellt hätte, sagte der Washingtoner Polizeichef Robert Contee.