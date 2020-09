Am 24. August war die Freundin des Verdächtigen in Spanien als vermisst gemeldet worden. Der Kolumbianer hatte zwischenzeitlich in ihrem Namen Nachrichten an Freunde und Verwandte verschickt und gesagt, dass es ihr gut gehe. Eine Woche nach ihrem Verschwinden wurde die 24-jährige Frau tot im Kofferraum eines Autos gefunden. Sie war erwürgt worden.