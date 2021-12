Morgan und Bode Miller sind erneut Eltern geworden

«Sie ist perfekt … Unsere Herzen sind so voll», schwärmt das Paar. Weiter verraten der ehemalige Skirennläufer und die Beachvolleyballspielerin, dass mit ihrer Geburt die Familienplanung nun abgeschlossen sei. «Bode hat mir am Tag nach ihrer Geburt erzählt, dass er glaubt, in seinem ganzen Leben noch nie so glücklich gewesen zu sein», erklärt Millers Ehefrau.