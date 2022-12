Schlimme Erinnerungen : Morgan und Bode Millers dreijähriger Sohn musste notfallmässig ins Spital

Söhnchen Asher hatte einen Krampfanfall erlitten – ein Moment, der in Morgan und Bode Miller schlimme Erinnerungen an den Verlust ihrer Tochter weckte.

Der Dreijährige musste mit der Ambulanz ausgerechnet in das Spital, wo seine Schwester 2018 nach einem Unfall am Pool nicht mehr gerettet werden konnte.

«Das Leben geht ständig auf Messers Schneide und das ist uns nicht fremd», meint sie weiter und spielt damit auf den 10. Juni 2018 an, als ein trauriges Ereignis das Familienleben der Millers überschattete . An jenem Tag ertrank nämlich ihre damals 19 Monate alte Tochter Emeline im Pool der Nachbarn. Das aktuelle Ereignis sei besonders traurig, da das Paar mit seinem Sohn in derselben Ambulanz ins gleiche Krankenhaus, wie ihr Mädchen damals, gebracht wurde. «Dieses Mal gehen wir aber mit unserem Kind heim», meinte Morgan schliesslich zuversichtlich in ihrer Story.