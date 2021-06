Rulantica - Morgen eröffnet der Europa-Park seinen Wasserpark

Genau zwei Wochen nachdem der Europa-Park wiedereröffnet hat, geht nun auch der Wasserpark Rulantica auf: Die Wasserwelt öffnet am Freitag, 3. Juni um 10 Uhr ihre Tore. Alle Attraktionen sind dann wieder zugänglich. Auch die Saunen sind geöffnet, allerdings finden keine Aufgüsse statt.

Denn wie im Europa-Park gelten auch im Wasserpark strenge Hygienemassnahmen. So sind die Wasserflächen besucherbegrenzt. Das betrifft zum Beispiel das Wellenbad Surf Fjørd, den Aussenpool Frigg Tempel, den Wild River Vildstrøm sowie der Lazy River Snorri's Saga.

Keine Maske in der Rulantica Halle

Im Wasserpark gilt ebenfalls eine Maskenpflicht. Allerdings muss nur in der Lobby und auf dem Weg zu den Schliessfächern eine Maske getragen werden. Die Rulantica Halle sowie den angrenzenden Aussenbereich können Besucherinnen und Besucher ohne medizinische Maske erkunden.

Negativer Corona-Test ist zwingend

Wer den Europa-Park oder den Wasserpark besuchen will, braucht beim Eintritt einen negativen Corona-Test. Dabei verfügt der Freizeitpark über ein eigenes Testcenter. Inhaber Roland Mack bittet die Gäste aber, selber einen Test mitzubringen, da sonst lange Wartezeiten beim Testcenter im Park entstehen könnten. Die Schweizer Gratis-Selbsttests sind im Europa-Park nicht zugelassen.

Trotz erhöhten Sicherheitsmassnahmen kosten die Tickets für den Freizeitpark nicht mehr. Allerdings gibt es neu dynamische Preise. So kostet das Ticket in den Ferien mehr, als in der Nebensaison.