Spektakel am Himmel: Morgen kannst du vier Planeten mit blossem Auge sehen

Morgen entsteht am Himmel eine sogenannte Planetenparade. Vom blossen Auge werden vier Planeten sichtbar sein. Die Himmelskörper Jupiter , Venus, Mars und Saturn erscheinen dabei wie auf einer Perlenkette aufgereiht. Der Begriff «Planetenparade» bezeichnet ein «astronomisches Ereignis, das zustande kommt, wenn sich Planeten unseres Sonnensystems gleichzeitig auf einer Seite der Sonne in einer Reihe aufreihen», wie die Internetseite Starwalk.space erklärt.

Günstige Sichtbedingungen für den 20. April

Zu Beginn des Aprils hatte die Nasa bereits angekündigt, dass es diesen Monat zu planetarischen Konjunktionen kommen wird, also zu scheinbaren Begegnungen von Himmelskörpern . Laut Starwalk.space seien die Sichtbedingungen am 20. April zudem günstiger als bei der letzten Planetenparade im März: «Alle Planeten sind in Sichtweite mit bloßem Auge und ragen vor Sonnenaufgang höher über den Horizont.»

Wer sehen will, wie sich Jupiter, Venus, Mars und Saturn hintereinander aufreihen, muss jedoch früh aufstehen, wie «Focus» berichtet. So erklärte die Sprecherin der Astronomischen Gesellschaft auf Anfrage des Nachrichtenmagazins: «Die beste Zeit die Planeten zu sehen ist morgens vor dem Sonnenaufgang.» Am klarsten lasse sich die Planetenparade daher ab etwa fünf Uhr morgens beobachten. Wer aus unserer Region nach den Planeten suchen will, muss dabei Richtung Südosten am unteren Horizont Ausschau halten.