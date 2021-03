Der Frühling meldet sich an : Morgen viel Sonne mit bis zu 15 Grad – und es kommt noch besser

Die nächsten Tage bringen milde Temperaturen und viel Sonnenschein. Weil dazu eine Bise geht, braucht man trotzdem noch eine Jacke. Nächste Woche wird es dann bis zu 20 Grad warm.

Meteorologischer Frühlingsanfang war am vergangenen Samstag. Doch das Wochenende zeigte sich eher von seiner trüben Seite und vor gut einer Woche fegte noch Sturm Luis über die Schweiz. Nichts war es mit Flanieren an der Seepromenade oder Glaceschlecken im Park. Doch jetzt gibt es gute Nachrichten für alle Sonnenhungrigen: Der Frühling meldet sich an, wenn auch noch verhalten. Wie Reto Vögeli von Meteonews sagt, wird es milder als in den vergangenen Tagen mit bereits viel Sonne und 15 Grad im Süden. Jedoch braucht es wegen der Bise meistens noch eine Jacke.