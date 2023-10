Morgins VS: Schweizer gewinnen an Raclette-Weltmeisterschaft in allen Kategorien

In Morgins VS gewannen Schweizer Käsereien an der Raclette-Weltmeisterschaft in allen Kategorien.

Alle Gewinne gingen an die Schweiz, ausser einer Silbermedaille in der Kategorie «Rohmilch».

In Morgins VS fanden an diesem Wochenende die allerersten Raclette-Weltmeisterschaften statt.

Alles geschmolzener Käse: In den Schweizer Alpen sind am Sonntag die ersten Raclette-Weltmeisterschaften zu Ende gegangen. Von den 90 Käsesorten, die bei der dreitägigen Veranstaltung in Morgins im Kanton Wallis getestet wurden, kam der Grossteil aus der Schweiz – ebenso wie die Gewinner. In den drei Wettkampfkategorien konnte lediglich ein französischer Käse eine Silbermedaille erlangen.

«Geschmack ist im Fett»

Schweizer gewinnen in allen Kategorien

Und die Gewinner? In der Kategorie «Rohe Alpenmilch» gewann die Käserei Alpage de Tanay aus dem Wallis. Den Sieg in der Kategorie «Rohmilch» gewann die Käserei Le Pont, ebenfalls aus dem Wallis und die Käserei Seiler Sélection by Wyssmüller Maître Fromager aus dem Kanton Obwalden gewann in der Kategorie «Andere Käse». Als einzige nicht-schweizerische Käserei schaffte es Les Noisetiers aus Leschaux im französischen Departement Haute-Savoie in die Gewinnränge: mit einer Silbermedaille in der Kategorie «Rohmilch».