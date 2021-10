Corona-Pandemie : Moschee in der Türkei ruft Namen von Ungeimpften öffentlich aus

Um mehr Menschen von der Covid-19-Impfung zu überzeugen, sind in der Türkei mobile Impfteams in den Dörfern unterwegs. Um mehr Leute zu überzeugen, wurde dabei auch zu weiteren Mitteln gegriffen.

Um mehr Menschen zur Impfung gegen das Coronavirus zu bewegen, haben Mitarbeiter der Gesundheitsbehörde in der Türkei zu fragwürdigen Mitteln gegriffen. Im Dorf Soğucak in der östlichen Provinz Mus seien die Namen der nicht oder nicht vollständig Geimpften über die Lautsprecher der dortigen Moschee ausgerufen und zur Impfung aufgefordert worden. Das berichtete das türkische Nachrichtenportal Ntv am Freitag. In der gesamten Provinz seien zudem Gesundheitsteams unterwegs, die von Tür zu Tür gingen und für eine Impfung werben.