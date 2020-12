Giftanschlag : Moskau bestellt hochrangige Diplomaten aus EU-Staaten im Fall Nawalny ein

Nach den neuen Erkenntnissen rund um den Giftanschlag auf den Kremlkritiker Alexej Nawalny hat Moskau reagiert. Das russische Aussenministerium hat mehrere hochrangige EU-Diplomaten nach Moskau einberufen.

Die russische Nachrichtenagentur Ria Nowosti meldete, Diplomaten aus Deutschland, Frankreich und Schweden seien am Morgen im Aussenministerium in Moskau eingetroffen. Nawalny hatte am Montag mitgeteilt, ein von ihm unter falschem Namen kontaktierter Mitarbeiter des russischen Inlandsgeheimdienstes FSB habe eine Beteiligung an dem Giftanschlag auf ihn eingestanden.