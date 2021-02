«Können wir nicht viel mehr tun» : Moskau bot Sputnik an – BAG antwortete zweimal nicht

Sergej Garmonin ist Russlands Botschafter in der Schweiz. 20 Minuten hat ihn in Bern besucht und über den russischen Impfstoff Sputnik V gesprochen – und wieso das Vakzin bei uns so gar nicht auf dem Weg ist.