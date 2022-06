Wegen Transitbeschränkungen : Moskau droht Litauen mit «schweren negativen Auswirkungen»

Litauen verbietet seit Samstag den Bahntransit von Waren über sein Territorium, die der Westen sanktioniert. Nun droht Russland mit Vergeltungsmassnahmen.

«Deren Folgen werden schwere negative Auswirkungen auf die Bevölkerung Litauens haben», so Patruschew.

Moskau werde auf solche «feindlichen Handlungen» mit Gegenmassnahmen antworten, sagte der russische Sicherheitsratschef Nikolai Patruschew am Dienstag laut der Agentur Interfax bei einem Besuch in Kaliningrad. «Deren Folgen werden schwere negative Auswirkungen auf die Bevölkerung Litauens haben.»

Patruschew, der als einer der engsten Vertrauten von Kremlchef Wladimir Putin gilt, traf sich in Kaliningrad mit dem dortigen Gouverneur Anton Alichanow. Er leitete auch eine Sitzung zu Fragen der Transportsicherheit in der Region.

Bis zur Hälfte aller Transitgüter betroffen

Der Kreml kritisierte diese Beschränkungen bereits am Montag als «illegal» und drohte Gegenmassnahmen an. Das Aussenministerium berief sowohl den diplomatischen Vertreter Litauens als auch den EU-Botschafter in Moskau ein.