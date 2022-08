Ukraine-Krieg : Schon wieder schlägt Rakete beim AKW Saporischschja ein

In der Nacht auf Sonntag wurde das AKW in Saporischschja beschossen. Erst am vergangenen Freitag hatten sich Moskau und Kiew gegenseitig für den Beschuss von Europas grösstem Atomkraftwerk verantwortlich gemacht.