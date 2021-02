Rede zur US-Aussenpolitik : Moskau und Peking werden Biden heute ganz genau zuhören

US-Präsident Joe Biden hält seine erste Rede zum Thema US-Aussenpolitik – vor dem Hintergrund zweier Krisen, die sich in den wenigen Wochen seiner Amtszeit schnell verschärft haben. 20 Minuten berichtet ab 20:45 Uhr live.

20 Minuten wird live übertragen: US-Präsident Joe Biden hält um 20:45 Uhr Schweizer Zeit seine erste Rede zur US-Aussenpolitik. Es werde erwartet, dass der 78-Jährige der Welt erneut signalisiere, dass die USA sich unter ihm vom «America First»-Grundsatz Politik verabschieden, so «National Public Radio» (NPR).

Beobachter vermuten aber, dass Biden bei der Rede vor allem zwei Krisen im Hinterkopf haben dürfte, die sich in den ersten Wochen seiner Amtszeit schnell verschärft hatten: Der Militärputsch in Myanmar und die Verurteilung des russischen Oppositionellen Alexej Nawalny. Peking, das enge Verbindungen nach Myanmar hat, werde die Rede ebenso aufmerksam verfolgen wie Moskau, so ein Analyst auf NPR. «Sowohl Moskau als auch Myanmar/China testen den neuen Präsidenten. Sie wollen wissen, wie weit zu gehen er bereit ist.»