Moskau wird abgeriegelt – Panzer sind auf dem Weg

Die russische Hauptstadt bereitet sich aber offensichtlich auf Schlimmeres vor: Schützengräber werden ausgehoben, Soldaten mit Maschinengewehren sind an kritischen Punkten in Stellung gegangen.

«Das gesamte schwere Material ist nun in der Ukraine»

In russischen Medien zirkuliert zudem ein Video, dass zeigen soll, wie in der russischen Region Lipetsk mehrere Panzer nach Moskau gebracht werden. «Das Problem ist, dass das gesamte schwere Material, das sich einst in und um Moskau befand, nun in der Ukraine ist. Und da Wagner nun alle Zugänge zur und von der Frontlinie kontrolliert, kann dieses Material nicht mehr zurück», twittert Militärökonom Marcus Keupp.