Muslimfeindlichkeit in unserer Kommentarspalte

Auch in der Schweiz ist Muslimfeindlichkeit gegenwärtig: «Wir beobachten, dass negative Geschehnisse aus der ganzen Welt hier in der Schweiz mit einer konkreten Diskriminierung und Beleidigung des direkten muslimischen Gegenübers vergolten werden», so Önder Güneş, Pressesprecher der Föderation Islamischer Dachorganisationen Schweiz FIDS. «Die islamische Religionszugehörigkeit wird dann bereits als genügende Eigenschaft und Freipass zur Beleidigung angesehen.» Dies passiere nicht nur verbal, sondern auch unterschwellig durch Benachteiligungen und Diskriminierungen und manchmal auch mit physischer Gewalt oder Schändung von Moscheen, so Güneş.