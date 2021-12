Berner Kantonsrat – Motion soll «Umpolungen» von homosexuellen Menschen verbieten

In sogenannten Konversionstherapien wird daher versucht, Schwule und Lesben, aber auch trans Menschen, zu «heilen».

Die «Umpolung» von homosexuellen Menschen soll im Kanton Bern verboten werden. Das will eine Motion zum Verbot der Konversionstherapie, die in der Wintersession des Grossen Rates eingereicht wurde. Initiiert haben sie der Verein «Network-gay leadership» und die Kantonsrätinnen Anna-Magdalena Linder (Grüne) und Barbara Stucki (GLP).

Konversionstherapien beinhalten schädliche Methoden, die homosexuelle Menschen zu heterosexuellen Menschen machen sollen . Diese werden meistens von selbsternannten Heilern durchgeführt, wie Linder zu 20 Minuten sagt: «Heute ist es so, dass ausgebildete Ärzte und Psychiater, die Konversionstherapien durchführen, bestraft werden können. Es gibt jedoch kein allgemeines Verbot.»

Gesetzeslücke füllen

Geistliche, selbsternannte Heiler oder auch Therapeuten könnten diese Therapien darum durchführen, ohne gebüsst zu werden. «Es ist derzeit eine grosse Grauzone und es geht darum, dies zu beleuchten und klar zu machen, dass es nicht in Ordnung ist», so Linder weiter. Gemäss Medienmitteilung soll die Motion diese Gesetzeslücke füllen.

Konversionstherapien basieren auf der Annahme, dass es sich bei Homosexualität um eine Krankheit handelt und es diese zu heilen gilt. Die WHO hat 1984 Homosexualität von der Liste der Krankheiten gestrichen. Trotzdem werden immer noch Therapien solcher Art durchgeführt.

«Solange es ein Tabuthema ist, können Menschen ihre Machenschaften damit treiben, andere versuchen umzupolen und sie längerfristig schädigen», sagt Linder. Aus fachlicher Sicht führten diese Therapien nicht selten zu schweren psychischen Traumatisierungen mit teilweise lebenslangen Folgen, wie es in der Motion heisst. Ausserdem gelte es die Findungsphase homosexueller Menschen, die meist im jungen Erwachsenenalter stattfindet, zu schützen. Dieser Meinung sind auch die Mitunterzeichnenden aus GLP, AL, SP, Mitte, FDP, SVP und Grünen.

Andere Kantone bereits weiter

Der Verein «Network-gay leadership» und die Mitinitiantinnen sehen beim Kanton Bern Aufholbedarf. Eine gesetzliche Grundlage für den besonderen Schutz der sexuellen Selbstbestimmung homosexueller Menschen soll geschaffen werden. Auch bei der Ausgestaltung will man sich an den anderen Kantonen orientieren. «Ich stelle mir das so vor, dass dies analog zu den anderen Kantonen, die dies bereits angenommen haben, stattfindet», sagt Linder.