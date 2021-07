Frauenfeld TG - Motocross-Fahrer (13) kollidiert mit Sanitäterin (39) – beide verletzt

In Frauenfeld verunfallten am Samstagmorgen gleich drei Personen bei einer Motocross-Veranstaltung.

Bei einer Motocross-Veranstaltung in Frauenfeld im Kanton Thurgau ging am Samstagmorgen so ziemlich alles schief, was schief gehen kann. Im Training stürzte ein 13-jähriger Fahrer und verletzte sich. Zwei Sanitäterinnen kümmerten sich um ihn und versorgten ihn abseits der Rennstrecke.