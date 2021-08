Fahrer unverletzt - MotoGP-Bikes gehen nach heftigem Unfall in Flammen auf

Schreckmoment beim Grossen Preis der Steiermark. Kurz nach Rennstart musste der MotoGP-Grand-Prix am Sonntag mit der roten Flagge kurzzeitig unterbrochen werden. Dani Pedrosa, der mit einer Wildcard startete, kam mit seiner KTM zu Sturz. Lorenzo Savadori konnte auf der Aprilia nicht mehr ausweichen – es kam zur Kollision. Sofort gingen die beiden Bikes auf dem Red-Bull-Ring in Flammen auf. Savadori lag benommen neben der Strecke, Pedrosa entfernte sich im Eiltempo von seiner Maschine.

Tom Lüthi ohne Chance

In der Moto2 hatte der Schweizer Töff-Pilot Tom Lüthi keine Chance. Der Emmentaler erwischte einen schwachen Start und eine katastrophale erste Runde; fiel auf den 20. Platz zurück. In der Folge kämpfte sich Lüthi zwar immer weiter nach vorne, doch der Katastrophenstart war nicht mehr zu beheben. Lüthi wurde am Ende 16. Der Sieg in der Moto2 ging an Marco Bezzecchi.