Vereiste Fenster: Darf man für freie Sicht den Motor laufenlassen?

In diesem seltenen Fall solltest du den Motor also ausnahmsweise im Stand laufen lassen (und, falls es unterwegs beschlägt, wieder anhalten), bis Front- und Seitenscheiben innen frei sind. Die Polizei sollte tolerant reagieren. So heisst es seitens der Stadtpolizei Zürich, in solchen Fällen handle man «mit Augenmass». Dies gilt nicht, wenn du aus Bequemlichkeit handelst (etwa, um das Eiskratzen zu sparen), sollte aber gelten, wenn es um Sicherheit geht. Und falls du doch gebüsst wirst? Im Einzelfall muss das Gericht entscheiden. Du solltest es so sehen: Für die Sicherheit lieber eine kleine Busse riskieren als eine grosse Verzeigung oder einen Crash.