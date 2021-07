Totes Liebespaar auf dem Gardasee (I) - Motorboot-Fahrer schicken Eltern der Opfer Brief – diese reagieren empört

1 / 5 In diesem Holzboot sassen Greta Nedrotti und Umberto Garzarella, als sie in der Nacht von einem Motorboot gerammt wurden. Carabinieri Brescia Nun haben die beiden unter Verdacht stehenden Deutschen einen Brief an die Angehörigen verfasst. Screenshot Youtube/ Corriere della Sera «Am Morgen können wir uns immer noch im Spiegel an­schauen, denn wir sind fest überzeugt, dass wir nicht ge­merkt haben, was passiert ist», schreiben sie darin. Carabinieri Brescia

Darum gehts Die zwei 52-jährigen Deutschen, die unter Verdacht stehen, Greta Nedrotti und Umberto Garzarella auf dem Gardasee getötet zu haben, haben den Angehörigen einen Brief geschrieben.

«Wir haben nicht gemerkt, was passiert ist», schreiben sie darin.

«Dieser Brief hat die Familien wütend gemacht», sagt die Anwältin von Gretas Familie – und fordert Konsequenzen.

In der Nacht vom 19. auf den 20. Juni rammte ein Luxus-Motorboot ein kleines Holzboot auf dem Gardasee. Der Zusammenprall tötete die beiden Insassen des Holzboots, die 25-jährige Greta Nedrotti und den 37-jährigen Umberto Garzarella, ein Liebespaar.

Die beiden Männer an Bord des Motorboots, zwei Deutsche aus München, fuhren nach dem Zusammenprall weiter, legten am Hafen an, wo der eine der beiden ins Wasser plumpste, was Spekulationen über seinen Alkoholpegel nach sich zog. Danach wurden sie in einem örtlichen Restaurant beim Essen und Trinken gesichtet.

«Nicht gemerkt, was passiert ist»

Nun haben die beiden 52-jährigen Deutschen den Familien von Greta und Umberto einen Brief geschrieben, wie «Bild» berichtet. Daraus wird deutlich: Die beiden Männer, die seit rund 20 Jahren zusammen an den Gardasee reisen, sind sich keiner Schuld bewusst. «Am Morgen können wir uns immer noch im Spiegel an­schauen, denn wir sind fest überzeugt, dass wir nicht ge­merkt haben, was passiert ist», schreiben die beiden im Brief. Sie stellen sich auf den Standpunkt, sie hätten das Holzboot für ein Stück Treibholz gehalten.

Zuhause in München hätten sie Greta und Umberto gedacht, schreiben Manager Patrick K. und Finanzvorstand Christian T. im Brief weiter: «Als wir heimkamen, haben wir zwei Kerzen angezündet im Gedenken an zwei gelieb­te Menschen.» Das Schreiben verschickten die beiden Männer als PDF-Datei, ohne Unter­schrift und übersetzt per Google Translator, wie «Bild» weiter berichtet.

Den Verdächtigen wurde nach einer ersten Befragung gestattet, nach Deutschland zurückzukehren. Mittlerweile sucht die italienische Justiz mittels Haftbefehl zumindest nach Patrick K. – es bestehe Fluchtgefahr.

«Dieser Brief macht wütend»

Der Brief, eigentlich als schöne Geste gedacht, erzürnt die Angehörigen von Greta und Umberto. «Dieser Brief hat die Familien wütend gemacht», sagt Caterina Braga, die Anwältin von Gretas Familie. Sie sagt: «Wir fordern, dass schnell etwas gegen die beiden Deutschen unternom­men wird. Das wäre für die Familien ein wichtiges Si­gnal.»

Die Staatsanwaltschaft ermittelt Medienberichten zufolge wegen Totschlags sowie unterlassener Hilfeleistung, weil das Motorboot nach dem Unfall nicht zum Helfen angehalten habe. Auch zeigten sich die beiden nach dem Unfall nicht kooperativ: Einer der beiden verweigerte den Alkoholtest mit dem Hinweis, dieser sei für Bootsführer keine Pflicht.