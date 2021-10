Zugersee – Motorboot gesunken, Mann (77) wird vermisst

Die Suche nach dem Vermissten musste in der Nacht eingestellt werden. Sie wird am Montag weitergeführt.

Auf dem Zugersee ist am Sonntag ein Boot gesunken. Ein 16-Jähriger wurde aus dem Wasser geborgen. Ein Mann (77) wird nach wie vor vermisst. Die Zuger Polizei wurde bei der Suche von der Seerettung der Freiwilligen Feuerwehr Zug (FFZ) und der Rega unterstützt.

Ein Mann (77) wird nach wie vor vermisst. Die Suche wird am Montag weitergeführt.

Rund 700 Meter vom Ufer entfernt ist am Sonntag auf dem Zugersee ein Motorboot gesunken.

Die Einsatzleitzentrale der Zuger Polizei hat am Sonntag kurz nach 16 Uhr die Meldung erhalten, dass auf dem Zugersee bei Walchwil rund 700 Meter vom Ufer entfernt ein Motorboot gesunken ist. Eine Person trieb dort im Wasser, die Einsatzkräfte konnten den 16-Jährigen aus dem Wasser retten. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde er ins Spital gebracht.

Ein 77-Jähriger, der sich ebenfalls auf dem Boot befand, wird nach wie vor vermisst. Die Suche am Sonntag blieb erfolglos und musste in der Nacht eingestellt werden. Die Zuger Polizei wurde bei der Suche von der Seerettung der Freiwilligen Feuerwehr Zug (FFZ) und der Rega unterstützt. Am Montag wird die Suche nach dem Vermissten weitergeführt, heisst es auf Anfrage bei der Zuger Polizei.