Amalfiküste: «Harry Potter»-Herausgeberin bei Bootsunfall getötet

Die 45-jährige Adrienne Vaughan verstarb infolge eines Bootsunfalls an der italienischen Küste.

Adrienne Vaughan war mit ihrer Familie in den Ferien an der italienischen Amalfiküste.

Nach dem Tod der 45-jährigen Chefin des Bloomsbury-Verlags, Adrienne Vaughan, infolge des Zusammenpralls eines Motorboots mit einem Segelschiff vor der italienischen Amalfiküste ist ein Ermittlungsverfahren gegen den Skipper des Motorboots eröffnet worden. Gegen den Italiener werde «wegen Verdachts auf Totschlag und Verursachung eines Schiffbruchs» ermittelt, erklärte Giuseppe Borrelli, Oberstaatsanwalt der Provinz Salerno, am Samstag bei einer Pressekonferenz.

Bei dem Unfall in der beliebten Touristenregion in Süditalien war die Herausgeberin der «Harry Potter»-Buchreihe ums Leben gekommen. Adrienne Vaughan hatte sich am späten Donnerstagnachmittag mit ihrem Ehemann und ihren beiden Kindern im Alter von acht und zwölf Jahren auf dem Segelboot aufgehalten.