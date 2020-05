Polizeimeldungen Mittelland

Motorrad geht nach Unfall in Flammen auf – Lenker verletzt

Ein Töfffahrer verunfallte in Selzach. Das Fahrzeug geriet in Brand. Der Lenker zog sich mittelschwere Verletzungen zu.

Sangernboden BE, 24. Mai : Ein Motorradfahrer verlor auf der Fahrt in Richtung Sangernboden die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Strasse ab und verunfallte schwer. Der 28-jährige Mann aus dem Kanton Bern verstarb noch vor Ort.

Detligen BE, 24. Mai: Ein 34-jähriger Töfffahrer wurde am Sonntagnachmittag von der Polizei angehalten und auf die Wache mitgenommen. Der Mann war zuvor in Radelfingen mit mehr als der doppelten Geschwindigkeit unterwegs. Im 80er-Bereich hatte der Töfffahrer 120 Stundenkilometer auf dem Tacho.

Ein Motorradfahrer war am Montag in Selzach SO in Richtung Bettlach SO unterwegs. Nachdem er bei einer Lichtsignalanlage kurz warten musste, beschleunigte er und verlor aus noch ungeklärten Gründen die Kontrolle über das Fahrzeug. Dieses rutschte eine längere Strecke über den Asphalt und geriet dabei in Brand. Die Flammen mussten durch die Feuerwehr gelöscht werden.