Langrickenbach: Motorradfahrer (19) schwer verletzt

Bei einem Selbstunfall in Langrickenbach TG wurde in der Nacht auf Donnerstag ein Motorradfahrer (19) schwer verletzt. Wie die Kantonspolizei Thurgau mitteilte, fuhr der 19-Jährige kurz vor drei Uhr vom Weiler Geienberg in Richtung Waldhof TG. Aus noch unbekannten Gründen verlor er kurz vor der Kreuzung mit der Hauptstrasse die Kontrolle über sein Motorrad, fuhr über die Gegenfahrbahn und prallte in einen Gartenzaun.