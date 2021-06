Silvaplana GR : Motorradfahrer (23) tödlich verunglückt

Am Samstagmorgen kollidierte in Silvaplana GR ein Motorradfahrer mit der Leitplanke. Dabei zog sich der Mann schwere Verletzungen zu. Der 23-Jährige verstarb später im Spital.

In Silvaplana GR ist es am Samstag zu einem tödlichen Motorradunfall gekommen.

Ein 23-jähriger italienischer Motorradfahrer fuhr am Samstagmorgen kurz vor 11 Uhr mit drei Kollegen auf der Julierstrasse H3 vom Julier Hospiz herkommend in Richtung Silvaplana. Bei der Örtlichkeit Julieralp kollidierte er in einer langgezogenen Linkskurve mit der rechtsseitigen Leitplanke.