Grimisuat VS - Motorradfahrer (25) stürzt Böschung hinunter und verunglückt tödlich

Er fuhr von Ayent in Richtung Grimisuat und stürzte mehrere Meter eine Böschung hinunter.

Ein Motorradfahrer ist in Grimisuat im Wallis tödlich verunfallt.

Am 12. Juni hat es bei Grimisuat VS einen tödlichen Verkehrsunfall gegeben. Ein Motorradfahrer zog sich bei einem Sturz schwere Verletzungen zu. Der Unfall ereignete sich gegen 19.15 Uhr. Nach einer medizinischen Erstversorgung brachte ein Helikopter den Mann ins Spital Sitten, wo er seinen Verletzungen erlag.

Der Motorradfahrer fuhr auf der «Route de Botyre» von Ayent in Richtung Grimisuat. Aus noch unbekannten Gründen kam der Motorradfahrer in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und stürzte mehrere Meter eine Böschung hinunter. Drittpersonen, die den Unfall sahen, alarmierten die Rettungskräfte. Vor Ort waren die Kantonspolizei, die Regionalpolizei Sitten/Siders, die Kantonale Walliser Rettungsorganisation, Air Glaciers, ein Notarzt, der Ambulanzdienst First Responder, die Feuerwehr «Ardet» und eine Rettungskolonne.