Motorradfahrer (28) kommt bei Kurve von Strasse ab – tot

Ein 28-jähriger Motorradfahrer verunfallte am Sonntag tödlich. Er stürzte mit dem Töff einen Hang hinunter.

Sangernboden BE, 24. Mai : Ein Motorradfahrer verlor auf der Fahrt in Richtung Sangernboden die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Strasse ab und verunfallte schwer. Der 28-jährige Mann aus dem Kanton Bern verstarb noch vor Ort.

In Sangernboden BE ereignete sich am Sonntag ein schwerer Verkehrsunfall. Ein Motorradfahrer war von Gurnigel Passhöhe in Richtung Sangernboden unterwegs, als er aus ungeklärten Gründen in einer Linkskurve rechts von der Strasse abkam. Der Lenker stürzte einen Abhang hinunter.