Tragischer Unfall: Motorradfahrer (54) verunfallt mit Mitfahrerin (15) und stirbt noch vor Ort

Ein 54-Jähriger ist am Samstagabend bei einem schweren Selbstunfall ums Leben gekommen. Er hatte nach einem Überholmanöver die Leitplanke gestreift und war in der Folge schwer gestürzt.

Am Samstagabend ist es auf der Aargauerstrasse in Ermensee zu einem tragischen Unfall eines Motorradfahrers gekommen. Der 54-Jährige war um 20.30 Uhr auf der Aargauerstrasse von Ermensee in Richtung Mosen unterwegs. Eine 15-jährige Mitfahrerin sass auf dem Rücksitz. Nach einem Überholmanöver geriet das Motorrad in einer leichten Rechtskurve nach links über den Randstein hinaus und streifte die Leitplanke. Nach dem Ende der Leitplanke geriet der Motorradfahrer auf die Bahntrasse, wo er zu Fall kam. Der 54-Jährige erlitt beim Unfall derart schwere Verletzungen, dass er auf der Unfallstelle verstarb, teilt die Luzerner Polizei mit. Seine 15-jährige Mitfahrerin wurde durch einen Rettungshelikopter mit erheblichen Verletzungen in ein Spital geflogen.



Die Aargauerstrasse war für rund sechs Stunden gesperrt. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. Auch der Bahnverkehr war unterbrochen. Zur Klärung des Unfallherganges sucht die Polizei nun Zeugen. Personen, die Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 041 248 81 17 zu melden. Insbesondere wird ein Fahrzeuglenker gesucht, der vom Motorrad überholt wurde.