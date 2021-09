Gähwil SG : Motorradfahrer (74) verunfallt tödlich

Am Mittwochnachmittag kam ein 74-jähriger Motorradfahrer aus noch unbekannten Gründen vor einer Linkskurve von der Strasse ab. Der Lenker kam bei dem Unfall ums Leben.

Aus noch ungeklärten Gründen kam am 8. September 2021 ein Motorradfahrer vor einer Linkskurve in Gähwil SG auf einen Ausstellplatz und prallte gegen eine Mauer.

Am Mittwochnachmittag verunfallte in Gähwil ein Motorradfahrer tödlich.

Ein 74-jähriger Motorradfahrer verunfallte am Mittwochnachmittag in Gähwil SG gegen 14.25 Uhr bei einem Selbstunfall tödlich, wie die Kantonspolizei St. Gallen in einer Mitteilung schreibt. Der Lenker war auf der Murgstrasse von Mühlrüti Richtung Fischingen unterwegs, als er mit seinem Motorrad vor einer Linkskurve, Höhe Hüttenstettenstrasse, auf einen Ausstellplatz kam und dort gegen eine Mauer prallte.