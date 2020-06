Kloten ZH

Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

In Kloten wollte ein Motorradfahrer zwei Autos überholen. Dabei kam er von der Strasse ab. Durch den Sturz zog sich der 46-Jährige schwere Verletzungen zu.

Am Montag vor 18.45 Uhr fuhr ein 46-jähriger Mann auf seinem Motorrad von Kloten herkommend auf der Klotenerstrasse Richtung Wallisellen. Wie die Kantonspolizei Zürich in einer Mitteilung schreibt, überholte der Motorradfahrer dabei zwei Autos. Unmittelbar danach geriet er in einer Linkskurve über den rechten Fahrbahnrand hinaus und stürzte. Durch den Sturz zog er sich schwere Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungshelikopter ins Spital geflogen.