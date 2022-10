Lindau ZH : Motorradfahrer bei Zusammenstoss mit Traktor schwer verletzt

In Lindau ZH wurde am Mittwochnachmittag ein Motorradlenker schwer verletzt. Er knallte in einen Traktor, warum war zunächst unklar.

1 / 3 Weshalb es zum Unfall kam, war zunächst unklar, die Polizei bittet um Hinweise. BRK News Der Motorradfahrer wurde beim Zusammenstoss schwer verletzt. BRK News Nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort, wurde der Verletzte mit einem Rettungswagen in ein Spital gefahren. BRK News

Er stiess mit einem Traktor zusammen – der Fahrer des Traktors blieb unverletzt.

Am Mittwochnachmittag fuhr ein 35-jähriger Mann mit einem Traktor und Anhänger von Effretikon her Richtung Lindau. Aus bisher nicht geklärten Gründen kam es zu einer Kollision mit einem 19-jährigen Motorradlenker, der in Richtung Effretikon fuhr.

Durch den heftigen Aufprall wurde der Mann von seinem Motorrad geschleudert und blieb schwer verletzt am Boden liegen, wie die Kantonspolizei Zürich in einer Mitteilung schreibt. Nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort, wurde der Verletzte mit einem Rettungswagen in ein Spital gefahren. Der Lenker des Traktors blieb unverletzt.

Ursache des Unfalls nicht bekannt

Die genaue Ursache des Unfalls war zunächst nicht bekannt. Personen, die Angaben zum Unfall machen können, werden von der Kantonspolizei Zürich gebeten, sich unter der Nummer 058 648 61 90 zu melden.