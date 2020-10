Auch, weil ab 2021 der Direkteinstieg in die leistungsstärkste Motorradklasse A nicht mehr möglich ist.

Aufgrund des Corona-bedingten Motorrad-Booms verschiebt das Bundesamt für Strassen (Astra) ihre neuen Regeln für den Töfffahrausweis. Geplant war, dass ab Beginn 2021 eine Prüfung für das Fahren von schweren Töffs Pflicht ist: So wie heute üblich, ist ein Direkteinstieg in die leistungsstärkste Motorradklasse A dann nicht mehr möglich , und auch unter 25-Jährige bekommen nach zwei Jahren Fahrpraxis mit einem auf 35 kW (48 PS) beschränkten Motorrad den Fahrausweis für die grossen Maschinen nicht mehr geschenkt. Nun wird die Frist zum prüfungsfreien Erwerb der Kategorie A aber neu bis zum 30. Juni 2021 verlängert – sofern der Lehrfahrausweis vor dem 1. Januar 2021 bestellt wird.

Die Pandemie habe das Mobilitätsverhalten der Schweizer Bevölkerung verändert, schreibt das Astra in einer Mitteilung. Die Nachfrage nach Motorrädern und entsprechender Fahrausbildung sei stark angestiegen. «Zum anderen kam es insbesondere in den ersten Monaten der Pandemie zu Schliessungen kantonaler Behörden und Ausbildungszentren.» Praktische Grundschulungen und Führerprüfungen konnten in dieser Zeit nicht durchgeführt werden. Dass vielerorts ab November wetterbedingt kaum noch praktische Motorradführerprüfungen abgenommen werden, verschärfe das Problem weiter.