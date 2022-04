Tödlicher Unfall in Horgen : Motorradfahrer gerät auf Gegenfahrbahn und kollidiert mit Feuerwehrfahrzeug

Weil ein 37-jähriger Motorradlenker auf der Zugerstrasse Richtung Hirzel in einer scharfen Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geriet, kam es zu einem tödlichen Unfall. Der Motorradfahrer prallte in ein Universallöschfahrzeug der Stützpunktfeuerwehr Horgen und starb noch an der Unfallstelle.

Der 37-jährige Fahrer des Motorrads verstarb noch an der Unfallstelle. BRK News

Wie die Kantonspolizei in der Nacht auf Donnerstag mitteilt, ist am Mittwochabend, kurz nach 21:30 Uhr ein 37-jähriger Motorradlenker auf der Zugerstrasse Richtung Hirzel in einer scharfen Rechtskurve, der sogenannten Änderliholzkurve, aus unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn geraten.

Dort streifte es ein entgegenkommendes Universallöschfahrzeug der Stützpunktfeuerwehr Horgen. Durch diesen Anprall stürzte der Motorradfahrer und und prallte frontal gegen das nachfolgende Pionierfahrzeug der gleichen Stützpunktfeuerwehr. Trotz der unverzüglich eingeleiteten Rettungsmassnahmen verstarb der Motorradlenker noch auf der Unfallstelle. Die Angehörigen der Feuerwehr blieben unverletzt.

Unfallursache ist bisher nicht bekannt

Die genaue Unfallursache ist noch nicht bekannt. Sie wird durch die Kantonspolizei Zürich in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Limmattal/Albis untersucht. Wegen des Unfalls musste die Zugerstrasse zwischen Hanegg und Hirzel beidseitig für mehrere Stunden für den gesamten Verkehr gesperrt werden. Die Feuerwehr richtete eine Umleitung ein.

Neben der Kantonspolizei Zürich standen eine Notärztin und ein Rettungswagen des Seespitals Horgen, ein Rettungshubschrauber der REGA, der zuständige Staatsanwalt, der Statthalter Horgen sowie die Verkehrsgruppe der Stützpunktfeuerwehr Horgen im Einsatz.