Tödlicher Verkehrsunfall in Lens VS - Motorradfahrer stirbt bei Kollision mit Auto – Radfahrer schwer verletzt

Am 17. April ereignete sich in Lens VS ein tödlicher Verkehrsunfall. Ein Auto kollidierte mit einem Motorradfahrer, welcher noch vor Ort verstarb. In der Folge des Unfalls wurde zudem ein Radfahrer schwer verletzt.

Auf der Route d’Icogne in Lens VS kam es am 17. April zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Um zirka 16.20 Uhr war ein Autofahrer in einem grauen VW Golf 8 Kombi von Lens in Richtung Icogne unterwegs. In einer Rechtskurve kollidierte er mit einem Motorradfahrer. Ein Radfahrer, der zu gegebener Zeit auf seinem Rennvelo unterwegs war, wurde ebenfalls in den Unfall verwickelt, teilte die Kapo Wallis am Montagnachmittag mit.