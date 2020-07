vor 41min

Oberwil im Simmental BE

Motorradfahrer verstirbt nach Unfall noch an Ort und Stelle

In Oberwil im Simmental BE ereignete sich am Sonntag ein tödlicher Verkehrsunfall. Ein Motorradfahrer verstarb trotz Reanimationsversuchen noch an der Unfallstelle.

Oberwil im Simmental BE, 26. Juli: Ein 60-jähriger Mann verstarb am Sonntag bei einem Verkehrsunfall. Der Motorradfahrer war von Oberwil im Simmental BE in Richtung Därstetten unterwegs, als er aus ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn gelangte und mit einem entgegenkommenden Auto kollidierte. Der Mann verstarb noch an Ort und Stelle.

Die Kantonspolizei Bern erhielt am am Sonntag, kurz nach 11 Uhr, die Meldung, dass ein Motorradfahrer in Oberwil BE nach enem Unfall schwer verletzt wurde. Mehrere Fahrzeuge waren involviert. Nach Angaben der Polizei war der Motorradfahrer auf der Hauptstrasse von Oberwil im Simmental in Richtung Därstetten unterwegs, als er aus ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort kollidierte er mit einem entgegenkommenden Auto. Daraufhin schlug der Mann auf einem zweiten, ebenfalls in entgegengesetzte Richtung fahrenden Auto auf und stürzte zu Boden.

Zufällig anwesende Militärangehörige kümmerten sich um den schwer verletzten Mann, ehe ein Ambulanz Team und die Rega die medizinische Versorgung übernahm. Es konnte nicht verhindert werden, dass der 60-jährige Mann noch an Ort und Stelle verstarb.