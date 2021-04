Regahelikopter im EInsatz : Motorradfahrerin kommt von Strasse ab – schwer verletzt

In Röthenbach BE kam am späten Donnerstagabend ein Motorrad von der Strasse ab. Die Lenkerin und ihr Mitfahrer stürzten über eine Leitplanke eine Böschung hinunter. Die Lenkerin zog sich schwere Verletzungen zu.

1 / 3 Die Lenkerin des Motorrads geriet auf die Gegenfahrbahn und stürzte eine Böschung hinunter. Google Maps Die Rega brachte die schwer verletzte Frau ins Spital. imago images/Andreas Haas/Symbolbild Die Strasse musste von der Polizei in beide Fahrtrichtungen während rund zwei Stunden gesperrt werden. imago images/Andreas Haas

Die Kapo Bern erhielt am Donnerstagabend um 22:30 Uhr die Meldung, dass es beim Schallenberg in Röthenbach im Emmental BE zu einem Motorradunfall gekommen sei. Die Lenkerin des Fahrzeugs und ihr Mitfahrer stürzten über eine Leitplanke eine Böschung hinunter, nachdem sie aus ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn gerieten. Die Frau zog sich dabei schwere Verletzungen zu.

Die verletzte Fahrerin konnte durch die ausgerückten Rettungskräfte der Feuerwehr geborgen werden. Sie wurde anschliessend mit einem Helikopter der Rega ins Spital geflogen. Der verletzte Mitfahrer konnte sich selbständig zurück zur Strasse begeben. Er wurde mit der Ambulanz ins Spital gebracht. Die Strasse musste in beide Fahrtrichtungen während rund zwei Stunden gesperrt werden.