Motorradlenker rutscht auf der Calancastrasse aus und kracht in Postauto

Steckborn TG, 22.08.2021: Am Sonntagnachmittag ist es in Steckborn zu einer Gewässerverschmutzung gekommen. Rund 100 Kubikmeter Jauche flossen in das Chalchofenbächli. Von dort ist die Jauche über weitere Bäche in Richtung Untersee geflossen. Wegen der Jauche verendeten mehrere Hundert und somit sämtliche Fische der betroffenen Bachabschnitte. Der Schaden kann noch nicht beziffert werden.