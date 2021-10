Steffisburg BE  – Motorradlenker von Traktor erfasst – tot

Der 68-jährige Lenker des Motorrads wurde dabei so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen erlag.

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Steffisburg am Donnerstagnachmittag verstarb ein Motorradlenker noch an der Unfallstelle. Gemäss bisherigen Erkenntnissen der Berner Kantonspolizei war ein Traktor mit Anhänger auf der Schwandenbadstrasse in Richtung Steffisburg unterwegs, als sich kurz vor der Verzweigung Erlenstrasse aufgrund einer Baustelle eine Kolonne bildete. Der Traktor erfasste ein Motorrad am Ende der Kolonne. Der 68-jährige Motorradlenker wurde dabei so schwer verletzt, dass die Rettungskräfte nur noch seinen Tod feststellen konnten.