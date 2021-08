Er wird Sportchef : Motorradrennfahrer Tom Lüthi beendet seine Karriere am Saisonende

Der 34-jährige Berner fährt noch bis Ende Jahr, dann wird er Manager und Sportchef. Der Entscheid ist ihm nicht leichtgefallen, erzählt er.

1 / 8 Tom Lüthi beendet am Saisonende seine Karriere. freshfocus Nach 19 Jahren im Rennsport hat der 34-Jährige genug vom Fahren. freshfocus Denn als Manager und Sportchef macht der Berner weiter. Freshfocus

Darum gehts Motorradrennfahrer Tom Lüthi hat sein Karriereende angekündigt.

Der 34-jährige Berner wird noch diese Saison beenden.

Dann wird er Manager des Rennfahrers Noah Dettwiler.

Und er wird Sportchef beim Rennstall PrüstelGP.

Tom Lüthi verkündete auf Instagram sein Karriereende. Er schreibt: «Wie ihr vielleicht schon gehört habt, wird diese Saison meine letzte als aktiver Fahrer in der Moto2-Weltmeisterschaft sein.» Doch er bleibt der Sportart erhalten. «Ich freue mich darauf, Noah Dettwiler als Manager zu unterstützen und ab 2022 bei PrüstelGP als Sportchef meine Erfahrungen weitergeben zu dürfen.» Dettwiler bestreitet zurzeit den Red Bull Rookies Cup sowie die CEV Moto3 Junioren-Weltmeisterschaft mit dem Ziel, in absehbarer Zeit in die Moto3 aufzusteigen. Der 17-Jährige gilt als das vielversprechendste Nachwuchstalent im Schweizer Motorrad-Strassenrennsport.

«Gefällt wurde der Entscheid nicht zuletzt auch im Sinne der neuen Aufgaben, welche der ehemalige 125ccm-Weltmeister teilweise per sofort übernehmen will – so beispielsweise als Manager im Bereich des Nachwuchsrennsports», steht auf Lüthis Website geschrieben. Daniel M. Epp sagt, der Entscheid des Rücktritts per Ende 2021 und somit die Beendigung des Vertrags mit dem SAG Racing Team sei «sinnvoll, gut überlegt und legitim.» Epp begleitete Lüthi während seiner langen Karriere stets als Manager.

«Sie war fast 20 Jahre lang mein zweites Zuhause»

Lüthi war seit 2003 ein Teil der Motorrad-WM. Er wurde 2005 125ccm-Weltmeistertitel, 2016 und 2017 reichte es zu zwei Vizeweltmeistertiteln in der Moto2. Obwohl der Entscheid des Rücktritts nun gefällt sei, wolle er die letzten Rennen geniessen und seine aktive Zeit in der Moto2-WM «mit viel Freude, Ehrgeiz und mit voller Motivation» beenden, so Tom Lüthi. Der Berner fuhr 65 Mal in seiner Karriere auf das Podest, davon 17 Mal als Sieger.

Ihm sei der Entscheid natürlich nicht leichtgefallen, so Lüthi. Denn «die Motorrad-Weltmeisterschaft war fast 20 Jahre lang mein zweites Zuhause und der grösste Teil meines Lebens. Ich durfte grossartiges Teamwork erleben, grosse Erfolge feiern und in teilweise natürlich auch schwierigeren Zeiten unglaublich viel über den internationalen Strassenrennsport und dessen Hintergründe lernen.» Nun schaut er nach vorne und widmet sich neuen Aufgaben. «Ich freue mich sehr darauf, mein Wissen sowie meine Erfahrungen weitergeben zu dürfen und dabei auch weiterhin mit einigen meiner langjährigen Partner zusammenzuarbeiten.»

Ein Comeback? «Sag niemals nie»

Gegenüber SRF erklärte Lüthi sich am Donnerstag im Interview noch ausführlicher zu seinem Karriereende: «Irgendwann kommt der Tag des Rücktritts und nun habe ich gespürt, dass es soweit ist und habe mich so entschieden.» Der Berner führt weiter aus: «Viele Faktoren spielen eine Rolle, es war ein Abwägen bezüglich der sportlichen Chancen und wie es aussehen würde mit dem Team, der Rennklasse etc. Die erste Saisonhälfte war von den Resultaten her nicht das, was ich von mir erwartet habe. Ich konnte mich zwar steigern, aber habe mich nun doch dazu entscheiden, zurückzutreten, vor allem auch in Hinblick auf die Zukunft.»

Eine Zukunft, in der Lüthi weiterhin im Töff-Zirkus dabei bleibt. «Es ist eine Riesenmöglichkeit, die ich jetzt habe. Ich bin froh in dem Bereich bleiben zu können, in dem ich in meiner Karriere viele Erfahrungen gesammelt habe», meint der 34-Jährige.

Auf die Arbeit als Sportchef und Manager von Nachwuchstalent Dettwiler befragt, sagt Lüthi: «Es liegt mir am Herzen, dass wir den Schweizer Motorradrennsport weiterführen und am Leben erhalten können. Ich glaube, dass ich da etwas bewirken kann.» Die letzten sieben Rennen will Lüthi erfolgreich über die Bühne bringen und dabei aber auch vor allem «zu geniessen». Lüthi betont, dass der Rücktrittsentscheid definitiv sei, sagt aber angesprochen auf ein mögliches Comeback in mittelfristiger Zukunft trotzdem «Sag niemals nie».

My 20 Minuten Als Mitglied wirst du Teil der 20-Minuten-Community und profitierst täglich von tollen Benefits und exklusiven Wettbewerben!