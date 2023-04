Dominique Aegerter: Töffstar spricht über Superbike-Serie

Letztes Jahr wurde Dominique Aegerter gleich in zwei Disziplinen Weltmeister, nun wagte er eine neue Herausforderung: die Superbike-WM. 20 Minuten hat den Töff-Star besucht.

Dominique Aegerter zeigt uns, wie er wohnt, und präsentiert Kinderfotos. Matthias Spicher/Nils Hänggi/20 Minuten

Darum gehts Dominique Aegerter (32) startet seit diesem Jahr in der Superbike-WM.

Der Start in die neue Serie ist dem Töff-Star gelungen.

Mit 20 Minuten spricht er über die neuen Maschinen, seine Karriere und die Liebe.

Als Dominique Aegerter seine Gold-Medaille zeigt, die er letztes Jahr als Weltmeister in der Supersport-Serie gewann, lacht er. Er müsse an eine lustige Szene nach dem letzten Rennen in Australien denken, erklärt er. «Ich hing sie einem Känguru um, das dann davon sprang. Zum Glück konnte es wieder eingefangen werden.»

20 Minuten besucht den Schweizer Töff-Star nach dem Auftakt in der Superbike-WM bei sich zu Hause in Rohrbach (BE). Hier wohnt er zusammen mit seinen Eltern und seinem Bruder. Als Superbike-Rookie lieferte er auf der Yamaha einen tadellosen Einstand ab und liegt nach den ersten beiden Events mit 24 Punkten auf Rang zehn. «Ich konnte mein Können bereits zeigen», so Aegerter.

Dominique Aegerter hat keine Angst vorm Tod

Bereits die letzten beiden Jahre waren für den Töff-Star erfolgreich. 2021 und 2022 wurde Aegerter Supersport-Weltmeister, im letzten Jahr triumphierte er zudem in der MotoE-Klasse. Nun fährt er zum ersten Mal die Superbike-WM. Im Herbst seiner Karriere ist es seine bisher grösste Herausforderung. Die Töffs in dieser Klasse sind «Höllenmaschinen», wie er sagt. 240 PS, etwas mehr als 200 Kilo Gewicht und Spitzengeschwindigkeiten von über 330 km/h.

Hat Aegerter dabei nie Angst? Schliesslich kommt es im Töff-Zirkus immer wieder zu schlimmen Verletzungen und Todesfällen. Er wisse, dass immer etwas passieren könne, so der Töff-Star. «Aber ich denke nie, dass ich nach einem Rennen nicht mehr da sein werde.» Er lobt die Sicherheitsvorkehrungen der Verantwortlichen und sagt: «Wenn ich auf der Strasse fahre, habe ich mehr Angst.»

1 / 6 Hier zu sehen: der Töff-Star, die Goldmedaille und das Känguru. Dominque Aegerter Bei Dominique Aegerter läuft es derzeit. 20min/Matthias Spicher Der Schweizer fährt seit dieser Saison in der Superbike-Serie. IMAGO/ZUMA Wire

Die «Höllenmaschinen» in der Superbike-Serie bändigt er mit Computertechnik, viel Kraft und Können. «Konditionell bin ich sehr parat», so Aegerter. «Ich finde es geil. Je schneller, desto besser.» Aber natürlich sei es eine Umstellung für ihn: «Jetzt bin ich nach einem Rennwochenende kaputt.» Früher habe er nach den Rennen noch Party machen können.

«Das würde ich mir nicht mehr antun»

Mit dem Töfffahren fing Aegerter als kleiner Bub an. Als er drei Jahre alt war, schenkte ihm sein Vater ein kleines Motorrad. Es folgten Runden auf dem Innenhof – und Beschwerden der Nachbarn wegen des Lärms. Doch er machte weiter. Mit fünf Jahren fuhr Aegerter erstmals in einer offiziellen Motocross-Rennserie. Der Beginn einer Top-Karriere. Auf die Anfänge angesprochen lacht der 32-Jährige und verrät: «Mein erstes Rennen beendete ich fast zu früh. Ein Betreuer sagte mir zum Glück, dass ich noch eine Runde fahren muss.»

Nicht alles in seiner Karriere würde er nochmal gleich machen. Etwa die Moto2-Jahre zwischen 2016 und 2020. Zu dieser Zeit lief vieles schlecht, Aegerter musste selber Geld in die Teams investieren. «Das würde ich mir nicht mehr antun», so der Töff-Star. «Geld zahlen, um zu arbeiten, ist nicht lustig.» Schön für ihn aktuell: Der jetzige Vertrag mit Yamaha ist gut dotiert.

Die nächsten Rennen sind Ende April

Also alles gut bei ihm? Nicht ganz. Der Groll aufs SRF ist noch nicht verraucht. Zum Ende der letzten Saison wurde der 32-Jährige bei den Sports Awards übergangen, auch ins Sportpanorama wurde er nie eingeladen. Aegerter: «Ich war enttäuscht. Aus diesem Grund mache ich nun halt Werbung für ServusTV, der Sender überträgt alle Rennen.»

Die nächsten Superbike-Rennen finden kommendes Wochenende in Assen in den Niederlanden statt. Nach mehreren Wochen bei sich zu Hause beginnt dann wieder das Reisen. Von Land zu Land. Von Strecke zu Strecke. Ein Leben, welches dem Schweizer gefällt. Das Privatleben leidet aufgrund von Freunden in jedem Land nicht – und: «Die wahre Liebe habe ich sowieso noch nicht gefunden.»

