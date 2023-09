Vier Personen liessen sich am Sonntagnachmittag, kurz nach 17 Uhr, mit dem Motorschiff den Hochrhein hinuntertreiben. Nach bisherigen Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau verpasste es der 52-jährige Schifffahrer, rechtzeitig den Motor zu starten und der Wiffe, also einem Seezeichen, auszuweichen. Der Weidling wurde daraufhin an die Wiffe gedrückt und in zwei Teile zerbrochen.