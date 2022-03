Wie du Lebensmittelmotten bekämpfen kannst

Was Küchenmotten fressen

Verpackungen, die aus Karton, Papier oder dünnem Plastik bestehen, sind kein Hindernis für Speisemotten: Sie beissen sich einfach durch. Leider flattern sie nicht nur umher, sondern können auch bis zu 400 Meter weit kriechen. Vielen ist nicht bewusst, dass sie nicht nur im Vorratsschrank, sondern auch in Deko aus Stroh, getrockneten Blumensträussen oder in Tierfutter zu finden sind.

Befall von Mehlmotten erkennen

Küchenmotten werden meistens während der Sommerzeit – von Juli bis Oktober – entdeckt. In warmen Gebäuden können drei bis vier Mottengenerationen im Jahr leben und die Eier werden fast immer in der Nähe der Nahrung gelegt.

So wirst du Küchenmotten wieder los

Da die Eier meist so gut versteckt liegen, erreichen auch Sprays mit Insektiziden diese kaum. Unpopulär ist der Einsatz dieser Sprays auch, weil die Dämpfe nicht in Kontakt mit Lebensmitteln kommen sollen.

Küchenmotten natürlich bekämpfen

Do It + Garden Migros

Du kannst sie in so genannten Schlupfwespenkarten online bestellen oder im Gartencenter kaufen. Die Karten werden in jeden Schrank und in jede Schublade deiner Küche gelegt und die Schlupfwespen in einem Zeitraum von neun Wochen ausgesetzt, damit sie den Reproduktionszyklus der Motten unterbrechen können.