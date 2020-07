Entflohener Sexualstraftäter

Mouhamed A. wird gefährlicher, wenn er seine Medis nicht nimmt

Am Mittwoch flüchtete in Rheinau ZH ein Straftäter während eines unbegleiteten Arealausgangs. Der abgewiesene Asylsuchende stellte joggenden Frauen im Wald nach und versuchte, sie zu vergewaltigen.

So sieht der verurteilte Sexualstraftäter Mouhamed A. aus.

33 Jahre alt, 180cm gross, von fester Statur mit kurzen schwarzen Haaren: So beschreibt die Kantonspolizei Zürich den abgewiesenen Asylsuchenden aus Marokko, der am Mittwoch während eines unbegleiteten Arealausgangs vom Gelände des Psychiatriezentrums Rheinau geflüchtet ist. Dort befand sich Mouhamed A. in der geschlossenen Abteilung der Klinik für forensische Psychiatrie. Laut der Kapo wurde er wegen Sexual- und weiteren Delikten zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt und gilt als gefährlich.